Após os jogos de domingo (29/10), confira a classificação da NBA

Seis jogos aconteceram na NBA no domingo (29) e eles fizeram com que a classificação mudasse bastante. Até por ser o início da temporada, a tabela tem algumas equipes diferentes no topo. No Leste, por exemplo, o Indiana Pacers e o Orlando Magic lideram. Entretanto, os dois times sequer foram aos playoffs na última campanha. Por outro lado, no Oeste, o atual campeão Denver Nuggets acumula três vitórias em três partidas.

Apenas três times do Leste atuaram nos jogos de domingo da NBA. Enquanto o Atlanta Hawks dominou o Milwaukee Bucks fora de casa, o Philadelphia 76ers atropelou o Portland Trail Blazers. Apesar de também jogar longe de seus domínios, o Sixers contou com uma grande exibição do atual MVP Joel Embiid. O pivô somou 35 pontos, 15 rebotes, sete assistências, mas ele ainda deu seis tocos. Tudo isso em apenas 29 minutos.

