Após nova condenação no TSE, Bolsonaro pode ser candidato em 2030?

Os ministros também decidiram aplicar multas aos dois integrantes da chapa, de R$ 425.640 para Bolsonaro e R$ 212.820 para Braga Netto, por cometerem conduta vedada pela legislação, como a utilização de bens públicos em sua campanha.

O ex-presidente já havia sido alvo da mesma punição em junho, por conta de uma reunião que promoveu com embaixadores no Palácio da Alvorada. Apesar da nova derrota jurídica, o período pelo qual Bolsonaro deve ficar fora do jogo político não é ampliado.

Por lei, as condenações deste tipo não são cumulativas. Deste modo, mesmo com a nova decretação de inelegibilidade, não acontece a soma dos dois prazos, e Bolsonaro permanecerá longe das urnas pelo mesmo período já estabelecido: oito anos.

Como explica o professor e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) Volgane Carvalho, a sanção da data passa a valer a partir da eleição na qual o candidato concorreu ou na data que tenha sido diplomado.

Como o primeiro turno das eleições de 2030 está previsto para ocorrer no dia 6 de outubro, Bolsonaro e Braga Netto terão, teoricamente, cumprido a suspensão quatro dias antes do pleito. Carvalho aponta que no ato da inscrição de sua candidatura, que ocorre meses antes, ele ainda seria considerado inelegível. Porém, ao recorrer próximo ao dia da votação, quando já estaria apto, poderia ter sua situação regularizada.

