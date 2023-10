Após entregar a Caixa, Lula diz que PP e Republicanos têm 100 votos

O presidente disse que não fez negociação com "o Centrão", mas sim um acordo com os partidos; segundo o petista, indicado de Lira "tem currículo"O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) disse que não fez negociação e nem conversa como Centrão, mas sim com partidos políticos que elegeram bancadas.

“E eu fiz um acordo com o PP, com o Republicanos. Acho que é direito deles exigir do governo que eles gostariam de ter um espaço no governo. Indicaram uma pessoa que já esteve na Caixa, já foi na Caixa, já esteve no governo da Dilma, já foi do Ministério das Cidades, que tem currículo para isso.

“Acontece que quando você estabelece uma aliança com um partido político, nem sempre esse partido tem uma mulher para indicar. Mas isso não quer dizer que eu não possa no governo tirar homens e colocar mulher. Eu ainda posso trocar muita gente, eu só tô com dez meses de mandato. Sabe, eu posso ter uma maioria de mulheres, isso não tem problema. headtopics.com

“Eu lamento, porque o que eu quero fortalecer no governo é passar a ideia de que a mulher veio para a política para ficar. Então pode ter certeza que ainda vai ter mais mulher no governo, em outros cargos, porque é uma disposição política minha de fazer isso. Quando partido tem que indicar uma pessoa e ele não tem mulher, eu não posso fazer nada”, complementou.

