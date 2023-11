Após derrota do Botafogo, Textor se revolta, fala em corrupção e pede renúncia do presidente da CBF

Tem que acabar agora. Isso é roubo. Me multe, pode me dar um cartão vermelho, é o meu estádio, ainda vou estar aqui', disse Textor, ao Premiere. De acordo com a reportagem o ge, que estava no local, Textor ainda discutiu com Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Além disso, chegou a se manifestar nas redes sociais. 'Isso é roubo…acontecendo agora…tudo bem…mas demita-se!!!', escreveu Textor nas redes sociais (clique aqui e veja).

