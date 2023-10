Após demitir Rita da Caixa, Lula diz que 'nem sempre os partidos têm mulher para indicar'

Dois dias após demitir a presidente da Caixa, Rita Serrano, para acomodar um homem indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o presidente Lula (PT) disse que nem sempre os partidos com os quais faz acordo político “têm uma mulher para indicar”. A fala se deu em um café da manhã para jornalistas de diversos veículos, entre eles oA primeira-dama, Janja da Silva, estava presente, ao lado do presidente, durante as falas.

Lula disse que pediu um “esforço” para que fossem indicadas mulheres pelos partidos. Dos 38 ministérios, apenas 9 são ocupados por mulheres. São eles:“Só temos 10 meses de mandato, ainda posso trocar muito mais gente. Vai ter mulher no governo em outros cargos, é uma disposição política minha”, afirmou.

Nas negociações com partidos como PP e Republicanos, Lula cedeu espaço de mulheres para acomodar acordos políticos. A multicampeã e ícone do vôlei, Ana Moser, foi demitida do Ministério do Esporte para acomodar o deputado André Fufuca (PP-MA). Outra troca foi a de Daniela Carneiro, tirada do Ministério do Turismo para acomodar aliados do União Brasil. Outro homem, o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), assumiu a função. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

Lula demite presidente da Caixa, Rita Serrano; indicado pelo Centrão, Carlos Fernandes assumirá bancoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Rita Serrano curte post que critica sua demissão da presidência da Caixa por LulaEla é a terceira mulher demitida pelo petista para dar lugar a um homem e ampliar o espaço do Centrão no governo Consulte Mais informação ⮕

Lula demite presidente da Caixa; economista Carlos Fernandes assume o cargoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Lula demite presidente da Caixa e nomeia indicado de LiraO presidente Luiz Inácio Lula da Silva trocará o comando da Caixa Econômica Federal. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25), pelo Palácio do Planalto, Consulte Mais informação ⮕

Lula demite presidente da Caixa; servidor de carreira com apoio do PP assume postoLula demite presidente da Caixa; servidor de carreira com apoio do PP assume posto Consulte Mais informação ⮕

Poder Expresso: Novos ataques na Faixa de Gaza; Lula demite presidente da Caixa e maisPoder Expresso: Novos ataques na Faixa de Gaza; Lula demite presidente da Caixa e mais Consulte Mais informação ⮕