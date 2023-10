Após definição de novo presidente da Argentina, Mercosul terá reunião no Rio em dezembro

Na presidência temporária do Mercosul, o Brasil escolheu a cidade do Rio de Janeiro para sediar o próximo encontro de chefes de Estado do bloco. A reunião com os presidentes do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, mais alguns países convidados, está marcada para o dia 7 de dezembro. Será o primeiro encontro do grupo depois da definição do novo presidente da Argentina.

Disputam o segundo turno o candidato de extrema direita, Javier Milei, e o governista Sérgio Massa. A avaliação do governo brasileiro é que uma vitória de Javier Milei poderia atrapalhar a formação e os objetivos do Mercosul. O candidato de extrema direita já disse que não pretende seguir os acordos do bloco econômico.

