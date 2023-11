Após ceder cargos, Governo espera votações expressivas na Câmara

Conta com equipe em Brasília, e correspondentes no Rio, Salvador e São Paulo. É também comentarista das rádios ‘Super TUPI’, do Rio, e 'Muriaé' FM. Leandro Mazzini, com Walmor Parente, Carol Purificação e Ariston Camilo.– empresas de pessoas físicas sediadas no exterior –, o Planalto quer acelerar a tramitação de matérias prioritárias nos próximos dias.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

REVISTAISTOE: Insatisfeitos, senadores cobram emendas e cargos do GovernoPor Walmor Parente, subeditor da Coluna

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: Lula contraria Fazenda em veto do Marco das GarantiasPor Walmor Parente, subeditor da Coluna

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: União pode ser condenada por atuação da PRF no RioPor Walmor Parente, subeditor da Coluna

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

G1: Governo do Rio envia à Câmara sugestões para combate ao crime; conheça as propostasEquipe baiana marca com Everaldo, após Tricolor carioca acertar o travessão duas vezes

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Lira alertou Lula sobre insatisfações da Câmara com o governoLula se reiniu com Lira nesta terça-feira (31) para tratar da agenda de votações de interesse do ministro da Fazenda, Fernando Haddad

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: CCJ da Câmara aprova PL que permite notificação extrajudicial por WhatsAppPL permite a notificações por plataformas como e-mail ou aplicativos de conversa que permitam comprovar a “ciência inequívoca” do devedor

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕