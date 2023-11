Após brigas, União Brasil deve trocar de presidente

Luciano Bivar: atual presidente espera manter liderança dentro da legenda — Foto: Wenderson Araujo/Valor - 7/10/2021

Após inúmeras brigas e disputas pelo comando do partido desde a fusão entre PSL e DEM, há dois anos, o presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar (PE), deve se afastar da presidência em maio, quando acaba seu mandato, e ser substituído pelo vice, Antônio Rueda, seu aliado, mas que mantém melhores relações com a ala egressa do DEM.

