Após aumento de preço, OLX estima alta nas vendas de Xbox Series S usados

Ranking de venda de consoles usados De acordo com levantamento produzido pela OLX, entre janeiro e setembro o video game usado mais vendido na plataforma foi o Xbox One. Na segunda colocação aparece o Xbox 360, enquanto o PlayStation 4 completa o pódio na terceira posição. Apesar dos quase três anos de lançamento, PlayStation 5 e Xbox Series não estão nas primeiras posições dentre os usados mais vendidos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TEC_MUNDO: Microsoft reafirma aumento de preço do Xbox Series S após confusãoApesar de campanha do público para a Microsoft voltar atrás da mudança de preço, o Xbox Series S ainda ficará R$ 1000 mais caro no Brasil

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Grupo OLX aposta em ferramentas para imobiliárias e corretoresEmpresa é responsável por 70% do tráfego de anúncios digitais do segmento

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

TEC_MUNDO: Ex-executivo da Microsoft revela mais detalhes sobre o fim do Windows PhoneBrandon Watson destaca que o desinteresse de vendedores no fazia com que os celulares Lumia fossem deixados de lado

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: A inteligência artificial corporativa da Microsoft chega esta semanaA implementação da ferramenta de IA generativa promete otimizar operações, com previsão de adesão por milhões de trabalhadores até 2024

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

TEC_MUNDO: Netflix vai mostrar menos anúncios para quem gosta de maratonar séries; entendaA Netflix anunciou novidades para o plano mais barato que mostra propagandas (que no Brasil custa R$ 18,90); confira os detalhes

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Ocho series de terror más allá de HalloweenDesde ‘La caída de la casa Usher’ hasta un la nueva entrega del muñeco diabólico, repasamos algunas propuestas apropiadas para estas fechas

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕