Após ‘alta surpreendente’, preço do bitcoin recua e pode chegar a US$ 32 mil, aponta analista

, o preço do bitcoin recua nesta sexta-feira, 27. Dominando mais de 53% do mercado, a principal criptomoeda vinha em uma escalada de otimismo em relação à aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA, mas as grandes expectativas não sustentaram mais altas depois do bitcoin bater seu

Cotado a US$ 33.915 no momento, o bitcoin recua apenas 0,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda já vinha devolvendo ganhos nos últimos dias depois de um início de semana agitado. No acumulado do ano, o bitcoin ainda sobe mais de 104%.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, SOL, LINK e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual.“Como a pressão compradora ainda é alta, acredito que será possível negociar nessa região durante o fim de semana, para semana que vem recuarmos para próximos de US$ 32 mil”, comentou Fernando Pereira, gerente de conteúdo da Bitget. headtopics.com

Para as próximas semanas, no entanto, o tema ETF ainda pode ser bastante relevante para o mercado. Especialistas da Bloomberg apontaram uma chance de“O principal driver de preço deverá continuar sendo a possibilidade de aprovação dos ETFs de Bitcoin, principalmente o da trilionaria BlackRock.

“Esse movimento poderia iniciar o gatilho de alta nos preços causados pelo aumento da demanda pelas moedas. Apesar do ambiente macroeconômico complicado, a moeda segue descorrelacionada da maior parte dos índices globais, que derreteram durante a semana”, concluiu o analista.Além do bitcoin, o ether também recua 0,9% nas últimas 24 horas e é cotado a US$ 1.773, de acordo com dados do CoinMarketCap. headtopics.com

