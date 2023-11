Após abertura da fronteira com Egito, brasileiros esperam sair de Gaza

Pela primeira vez desde o início do conflito entre Israel e Hamas, no dia 7 de outubro, a fronteira entre o Egito e Rafah, cidade no sul da Faixa de Gaza, foi aberta. A decisão aconteceu depois de um acordo mediado pelo Catar com Israel, Egito e Hamas.Assine Veja e tenha acesso digital a todos os títulos e acervos Abril*.O plano para estar bem informado sobre tudo! Acesso digital ilimitado aos conteúdos dos sites, apps e acervos da Veja e de todas publicações Abril.

