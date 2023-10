Após 35 anos, livraria da PUC-Rio anuncia fechamento por crise financeira

Rio - Após 35 anos de história, a Livraria Carga Nobre, da PUC-Rio, anunciou que vai fechar as portas em dezembro. Segundo a universidade, a procura online de exemplares afetou as atividades da livraria do campus. Com este fechamento, o Rio de Janeiro perde mais uma tradicional livraria, como a Galileu, na Tijuca, Zona Norte do Rio, que encerrou depois de 31 anos. A Carga Nobre seria fechada em julho, mas a PUC prorrogou para que o proprietário tentasse vender seus exemplares.

'Em período pré-pandêmico, a Carga Nobre já enfrentava dificuldades de vendas, tendo sido necessária a autorização da PUC para a abertura de uma lanchonete em metade da área ocupada para a manutenção do seu funcionamento. Esse modelo se mostrou insustentável com o retorno das atividades presenciais e a crescente crise do ramo de livrarias', concluiu.

