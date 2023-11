AO VIVO! Coletiva de Abel Ferreira após vitória histórica do Palmeiras contra o Botafogo

O técnico Abel Ferreira concede coletiva de imprensa após o revés, e oCom o resultado, o Verdão fica três pontons atrás do Glorioso e vê a chance de roubar a liderança aumentar. O Botafogo ainda possui uma partida a menos.

LANCE!: Palmeiras homenageia Abel Ferreira e comissão pelos três anos de clubeA manhã no Palmeiras foi de muitas homenagens para Abel Ferreira e sua comissão técnica que completaram três anos de clube nesta semana!

MUNDO ESPN: OPINIÃO: Botafogo joga para ser campeão; Palmeiras, para desmentir AbelAbel Ferreira usou, neste Brasileiro, o mesmo discurso de Guardiola em relação ao Arsenal na Premier League 2022/2023

SBTNEWS: Palmeiras x Botafogo: diferença de apenas 6 pontos e clima de decisãoPalmeiras x Botafogo: diferença de apenas 6 pontos e clima de decisão

EXAME: Botafogo x Palmeiras: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo BrasileirãoO jogo entre Botafogo e Palmeiras pode ser decisivo para a conquista do título do Brasileirão

MUNDO ESPN: Textor elogia jogador do Flamengo: 'É um bom garoto, quero no Crystal Palace'Dono da SAF do Botafogo concedeu entrevista exclusiva à ESPN antes da partida contra o Palmeiras

LANCE!: Palpite: Botafogo x Palmeiras – Campeonato BrasileiroVindo de três vitórias, o Palmeiras visita o Botafogo buscando a liderança do Brasileirão

