Ao menos 217 caminhões de ajuda humanitária atravessaram Rafah, diz Departamento de Estado dos EUA

Na terça-feira (31), 59 caminhões atravessaram a passagem, segundo Miller. As cargas de ajuda humanitária mais recentes incluíam “água, alimentos e equipamento médico”, de acordo com um porta-voz do Coordenador de Atividades Governamentais de Israel nos Territórios. O governo israelense não permitiu o fornecimento vital de combustível a Gaza, alegando o risco de que o combustível fosse desviado pelo grupo radical islâmico Hamas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: 150 caminhões de ajuda humanitária chegaram a Gaza desde abertura de Rafah, diz governo dos EUAPorta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller disse que o objetivo é superar número

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Mais 13 caminhões de ajuda atravessam a fronteira e chegam a Rafah, na Faixa de GazaAo todo, 157 veículos já deixaram o Egito para entregar assistência humanitária no território palestino

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Ambulâncias cruzam passagem de Rafah para evacuar feridos e outros estrangeiros de GazaFrota com cerca de 80 veículos aguardava abertura nesta quarta-feira (1º); pacientes palestinos serão os primeiros a serem autorizados a sair da Faixa desde o início da guerra

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: El paso de Rafah abre para evacuar a Egipto a extranjeros y palestinos heridos de GazaUnas 500 personas con pasaportes foráneos y 81 heridos graves han recibido permiso para abandonar la Franja por primera vez desde el inicio de la guerra

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Após ausência de brasileiros em lista de Rafah, chanceler reforça contatos com EgitoDiversos estrangeiros e palestinos feridos podem deixar a Faixa de Gaza nesta quarta-feira (1º)

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Quais os próximos passos para retirar brasileiros de Gaza após a abertura de Rafah?Acordo permitiu saída de centenas de estrangeiros, mas brasileiros ainda precisam esperar liberação

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕