Antony agride Doku após levar 'drible' de jogador do Manchester City; veja

Neste domingo, 29, Machester City e Manchester United se enfrentaram pela décima rodada da Premier League, no Old Trafford, e a partida terminou em 3 a 0 para os Citizens. No entanto, uma cena entre Antony e Doku tem chamado a atenção nas redes sociais.Nos acréscimos, Doku dribla o jogador brasileiro duas vezes e após o lance, ele foi conversar com o jogador brasileiro que se irritou com o belga que levantou o dedo em sua direção.

Durante a partida, Antony é visto batendo duas vezes na mão do adversário.https://x.com/CuriosidadesPRL/status/1718680405778325940?s=20O árbitro chega para intervir e adverte o jogador brasileiro com um cartão amarelo. Nas redes sociais, os internautas criticam a postura de Antony que é reconhecido por driblar.https://x.com/MariFut23/status/1718681666653139242?s=20https://x.com/leandroconsi/status/1718685236265976108?s=20https://x.

