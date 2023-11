Antibióticos comuns têm eficácia abaixo de 50% no tratamento de infecções infantis

A resistência antimicrobiana (RAM) – quando microrganismos deixam de ser suscetíveis aos medicamentos – é uma das 10 principais ameaças de saúde pública ao redor do planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O fenômeno é preocupante já que, quando os remédios não conseguem combater os agentes causadores de doenças, o risco de um desfecho mais grave, como um óbito, aumenta.

Nesse cenário, um novo trabalho conduzido por pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, publicado na revista científica The Lancet Regional Health, mostrou que diversos antibióticos comuns recomendados para o tratamento de infecções infantis como pneumonia, sepse (infecções da corrente sanguínea) e meningite já apresentam uma eficácia abaixo de 50%. Os resultados chamam a atenção na Semana Mundial de Conscientização sobre Resistência Antimicrobiana (RAM), celebrada até 24 de novembr





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Prefeitura de Maricá incluí mais de 50 mil novos beneficiários no programa RBCJornalista há 24 anos, com passagens pelo Jornal do Meio Ambiente, em Niterói, Revista Tour In Rio Miami no Rio de Janeiro e em Miami, Rádio Transamérica e Rádio 107,9 (antiga Rádio Estácio de Sá) ambas na cidade do Rio de Janeiro, TV Planície em Campos, Rede TV no Rio de Janeiro e Revista Maricá Já em Maricá.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Home office: 50 vagas para trabalho remoto internacional [25/10]Está em busca de uma vaga de emprego fora do Brasil? A Remontar, junto com o TecMundo, separou 50 oportunidades home office.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Tiroteios deixam 16 mortos e mais de 50 feridos em cidade dos EUAAutoridades de Lewiston, em Maine, pediram para que as pessoas não saiam de casa na noite desta quarta-feira, 25

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Tiroteios deixam pelo menos 16 mortos e mais de 50 feridos em cidade dos EUAAutoridades de Lewiston, em Maine, pediram que as pessoas não saiam de casa na noite desta quarta-feira, 25

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Tiroteios deixam pelo menos 22 mortos e mais de 50 feridos em cidade dos EUAAutoridades de Lewiston, em Maine, pediram que as pessoas não saiam de casa na noite desta quarta-feira, 25

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

União Europeia promete 50 milhões de euros em ajuda humanitária para GazaLíderes europeus expressaram preocupação com a situação na faixa e apelaram à ajuda para chegar aos necessitados através de corredores humanitários

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »