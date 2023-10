Antes e depois: satélites mostram destruição por bombardeios em Gaza

Imagens de satélite recém divulgadas pelas empresas Maxar Technologies e Planet Labs, na quinta-feira 26, revelaram como cidades e bairros naAs fotos mostram prédios em ruínas e bairros inteiros reduzidos a escombros, fazendo uma comparação entre os locais no dia 10 de maio, há cinco meses, e no dia 21 de outubro, catorze dias após a incursão do Hamas ao sul de Israel, quando militantes mataram 1.

Desde então, Tel Aviv prometeu “eliminar o Hamas” e tem feito ataques aéreos contínuos contra Gaza. Além disso, impôs um cerco e está se preparando para uma invasão por terra. Ode Gaza, controlado pelo Hamas, afirma que mais de 7 mil pessoas – muitas delas civis – foram mortas nos bombardeios israelenses.

Na cidade de Beit Hanoun, perto da fronteira norte com Israel, edifícios entraram em colapso. Enormes porções de alguns prédios estão faltando, e dois grandes complexos viraram pilhas de escombros. Antes e depois: o bairro Izbat Beit Hanoun no dia 10 de maio (acima) e o rastro da destruição capturado em 21 de outubro. 25/10/2023 –Beit Hanoun fica perto de uma das principais passagens através das quais os militantes do Hamas iniciaram a invasão ao território israelense, por isso tornou-se foco das Forças de Defesa de Israel (IDF). headtopics.com

Visão geral do bairro de Al Karameh na Faixa de Gaza em 10 de maio (acima), que ficou destruído por bombardeios israelenses (21 de outubro, abaixo). 25/10/2023 –Na área de Atatra, em Beit Lahiya, no norte de Gaza, bairros inteiros foram afetados pelos bombardeios. No início desta semana, a agência de notícias AFP informou que mísseis israelenses destruíram mais de 20 edifícios na área.

Acima, uma visão geral de Atrara em 10 de maio. Abaixo, uma visão em 21 de outubro, catorze dias após o início da retaliação israelense na Faixa de Gaza aos ataques do Hamas. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

VEJA »

Antes e depois: Imagens de satélite mostram destruição em Gaza após bombardeios de IsraelDesde 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel, o país tem lançado ataques aéreos no território palestino Consulte Mais informação ⮕

Israel x Hamas: novas imagens mostram antes e depois de destruição em GazaAo menos quatro regiões apresentam dezenas de imóveis atingidos durante ofensiva Consulte Mais informação ⮕

Las imágenes de la guerra entre Israel y Gaza del 26/10/23Un palestino traslada a una niña herida tras un bombardeo israelí en Jan Yunis, este jueves. Consulte Mais informação ⮕

Israel diz ter feito operação terrestre ‘relativamente grande’ em GazaLogo após o 'ataque direcionado' contra integrantes do Hamas, as forças retornaram para território israelense, segundo informaram os militares Consulte Mais informação ⮕

Ataques de Israel atingiram mais de um quarto das áreas habitadas em Gaza, diz ministroAtaques de Israel atingiram mais de um quarto das áreas habitadas em Gaza, diz ministro Consulte Mais informação ⮕

Israel usa tanques para atacar a Faixa de Gaza por terraNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕