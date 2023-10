Anne Dias na Crusoé: “As saídas para Javier Milei”

Será que Javier Milei será capaz de reverter o cenário eleitoral posto no último domingo, 22, e derrotar Sergio Massa no segundo turno das eleições presidenciais da Argentina? Para que isso ocorra, dois fatores são essenciais, diz Anne Dias na“O primeiro já está acontecendo, que é a aliança da direita contra a corrente peronista, que foi concretizada com a declaração de apoio de Patricia Bullrich, terceira colocada no primeiro...

“Fazendo uma breve retrospectiva, o primeiro turno encerrou contrariando as pesquisas prévias e concluiu com Sergio Massa, o ministro da Economia do atual presidente Alberto Fernández, como o primeiro colocado, com 36,68%. Javier Milei, a grande novidade destas eleições devido ao seu discurso libertário, apesar de ter liderado as primárias, encerrou o segundo turno com 29,99% em segundo lugar.

