Aniversariante do dia, Lula cumprimenta apoiadores no alvorada

No dia do seu aniversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou apoiadores que estavam à sua espera no Palácio da Alvorada cantando a música do parabéns. Fora do costume, o presidente parou o carro, abaixou as janelas e ficou por uns minutos acenando aos apoiadores.Apoiadores começaram a se reunir na residência oficial da Presidência por volta das 8h.

Com bandeiras do PT e trajes vermelhos, eles cantaram repetidamente a música do parabéns e hinos de campanha.O presidente tinha reunião prevista no Palácio do Planalto às 9h com os ministros Paulo Pimenta (Secom) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Após essa agenda, o presidente tem agendado um café da manhã com jornalistas.

