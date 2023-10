Aniversariante do dia, Lula cita guerra em Israel e diz que não vê motivos para comemorar

O presidente Lula (PT), que completa 78 anos nesta sexta-feira, 27, disse que não vai fazer festa porque o mundo está mais para triste do que alegre com a guerra em Israel. Após um café da manhã em que deu entrevista para 38 jornalistas de diferentes veículos, entre eles o"Resolvi não fazer nada nesse aniversário, só meus filhos vão participar em casa comigo porque o mundo está mais para triste do que para alegria.

Cada vez que vejo uma foto daquelas crianças na Faixa de Gaza eu fico com o coração partido como ser humano. Então, não é motivo para fazer festa", disse.Atirador avisou sobre ataque em escola estadual de SP duas semanas antesGuilherme Mazieiro é repórter e cobre política em Brasília (DF). Já trabalhou nas redações de O Estado de S. Paulo, EPTV/Globo Campinas, UOL e The Intercept Brasil.

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

Aniversariante do dia, Lula cumprimenta apoiadores no alvoradaPresidente completa 78 anos nesta sexta-feira Consulte Mais informação ⮕

Lula conversa com famílias de brasileiros reféns e desaparecidos de IsraelO presidente participa de videoconferência no Palácio do Planalto Consulte Mais informação ⮕

Lula participa de videoconferência com famílias de reféns e desaparecidos no conflito Israel-HamasReunião ocorreu com o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos na guerra e teve participação de outros integrantes do governo Consulte Mais informação ⮕

Lula faz videoconferência com famílias de reféns e desaparecidos da guerra em Israel'O presidente tem conversado com várias partes do conflito com preocupação humanitária, em defesa de um cessar-fogo e libertação dos reféns', diz a Secom em nota Consulte Mais informação ⮕

Lula faz videoconferência com familiares de desaparecidos em IsraelNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Lula conversa com famílias de reféns e desaparecidos em IsraelNa ligação com o grupo conhecido como Fórum de Famílias de Reféns de Desaparecidos, o presidente defendeu o cessar-fogo em Gaza e a criação de um corredor humanitário Consulte Mais informação ⮕