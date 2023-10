Aniversário do aplicativo Colab deu destaque à Niterói

Niterói – A Prefeitura de Niterói foi um dos destaques do evento que celebrou os 10 anos do Colab, em São Paulo, na última terça-feira (24). O evento reuniu gestores públicos de diversas regiões do Brasil. É por meio da plataforma de gestão colaborativa, numa parceria que começou em 2013, que Niterói mantém um relacionamento mais próximo com os moradores da cidade, que podem contribuir para o desenvolvimento do município.

Desde abril, a plataforma do Colab está integrada com o Sistema de Gestão da Geoinformação do município (SIGeo). O objetivo foi unir duas experiências bem-sucedidas de uso da tecnologia da informação para aperfeiçoar ainda mais a gestão pública e os serviços prestados pelo município.

