Anitta aparece ao lado de pai de santo no Rio

Rio - A cantora Anitta, de 30 anos, posou, neste domingo (29), o lado de seu guia espiritual, o pai de santo Sergio Pina, em Nova Iguaçu, Zona Norte do Rio. A artista aproveitou o domingo para visitar o terreiro de Candomblé. fotogaleria 'Ose momento único de cada um', escreveu ele na legenda da publicação que fez ao lado de Anitta.

Vale lembrar que a artista pratica o Candomblé há alguns anos, e inclusive já foi vítima de intolerância religiosa nas redes sociais. Em 2021 por exemplo, a cantora recebeu uma onda de ataques após compartilhar fotos no terreiro, e chegou a dizer que tinha muita gente 'falando merda'. Anitta ainda passou por um retiro espiritual recentemente, e comentou sobre os avanços pessoais que conquistou no local.

De volta ao Brasil, Steve B quer fazer o Funk In RioDe volta ao Brasil, Steve B quer fazer o Funk In Rio Consulte Mais informação ⮕

Temporal transforma dia em noite no Rio de JaneiroO fenômeno atingiu o estado no início da manhã desta quinta-feira, dia 26. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a situação das ruas em diversas regiões do Rio de Janeiro. Consulte Mais informação ⮕

Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 27/10O sétimo dia no Pan-Americano de Santiago foi de medalhas para o Brasil. Ao total, nossos atletas subiram ao pódio quatro vezes Consulte Mais informação ⮕

Pan de Santiago: Brasil encerra primeiro dia do judô com seis medalhasAtletas brasileiros venceram todas as disputas por medalhas neste sábado (28) Consulte Mais informação ⮕

Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 28/10Judô e tênis garantem para o país as posições mais altas nos pódios no Pan-Americano de Santiago Consulte Mais informação ⮕

Anitta, Camila Queiroz, Huck: quem são os 'famosos' que Nicole Bahls tem em casaCelebridades dão nome aos animais que ela cria Consulte Mais informação ⮕