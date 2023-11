Animes shounen disponíveis no Prime Video

Além da ampla variedade de filmes e séries, o Prime Video tem espaço para vários animes. Por lá, os fãs de animações japonesas podem encontrar séries e longas-metragens do gênero shounen. Baseado na divisão demográfica e editorial dos mangás (quadrinhos japoneses), o público-alvo dos animes shounen costuma ser meninos adolescentes até 15 anos. Vale citar que a própria palavra shonen em japonês pode ser traduzida como “poucos anos”.

Em geral, as produções do gênero são conhecidas por trazer um jovem herói masculino como protagonista. Enquanto isso, as histórias têm grande foco em ação, aventura, comédia e, principalmente, lutas. Está em busca de animes shounen no catálogo do Prime Video? O Minha Série selecionou cinco sugestões de conteúdos do gênero – e uma indicação bônus – disponíveis no serviço de streaming da Amazon. Vinland Saga Vinland Saga (2019 -) Vinland Saga mostra a história de Thorfinn, um jovem que é filho de um dos principais guerreiros vikings da Islândi

:

TEC_MUNDO: Prime Video: 8 filmes em alta para ver no streaming da AmazonConfira esta incrível seleção com os filmes que estão em alta no Prime Video !

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Saiba quais são as melhores dicas para esta semana através das cartas do tarôConfira o vídeo feito com Glória Britho, nossa Astróloga, Taróloga e colunista

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Vídeo mostra criança imitando macaco para Vini Jr, do Real Madrid; confiraNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Saiba quais são as melhores dicas para esta semana através das cartas do tarôConfira o vídeo feito com Glória Britho, nossa Astróloga, Taróloga e colunista

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Awareness: entenda final do filme de ficção científica do Prime VideoLançado em 11 de outubro, filme de ficção científica do Amazon Prime Video possui reviravoltas emocionantes em seu desfecho! Saiba mais

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: O Continental: série de John Wick terá segunda temporada no Prime Video?Produção ainda não foi renovada, mas equipe tem planos para continuar a história

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »