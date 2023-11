Anielle Franco, o buraco negro racista e o risco de estatizar a lacração

Inventar que uma palavra é racista e, como diz a ministra, interpelar os outros com base nisso é uma estrutura de poder autoritária que já está estabelecida nas empresas e no debate público. Ao inventar que a palavra é maléfica, se torna possível inferir que o interlocutor tem intenções malignas. Assim as pessoas são caladas e dominadas.

Tem como dar certo aplicar a regra de um país ao outro sem nenhuma adaptação? Depende de qual for o objetivo. Se for resolver o problema da desigualdade, obviamente não dá certo. Mas, se o objetivo for calar a maioria e estabelecer uma liderança autoritária, dá muito certo. Aliás, dá muito dinheiro.

. É algo tão sério quanto implementar tarô e astrologia como critérios para tomada de decisões. Por que isso não é feito com essas crenças mais antigas? Porque não tem tarólogo e astrólogo por aí apontando como maléficas as pessoas que não partilham das crenças deles.

Parece uma perfumaria e, para alguns, ainda soa bem-intencionado ou com desejo de inclusão. Não há nenhuma evidência que demonstre a eficácia de medidas como essa no médio e longo prazos. Muitos comparam com cotas universitárias, mas estão comparando laranja com banana. Uma coisa é a entrada na universidade, a outra é o governo controlar o conteúdo artístico produzido por particulares.

