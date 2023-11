Angra 1 é desligada para troca de combustível

Angra dos Reis - A Usina Nuclear Angra 1 foi desligada do Sistema Interligado Nacional (SIN) na madrugada desse sábado (28) para o reabastecimento de um terço de combustível. Segundo a Eletronuclear deve ficar fora do sistema de geração de energia por cerca de 50 dias. A parada já estava programada pela empresa.

300 trabalhadores brasileiros e estrangeiros, estarão envolvidos nas mais de 4 mil tarefas, segundo a empresa, realizadas para garantir a segurança da usina. “Esses procedimentos são fundamentais para garantir a segurança e alta disponibilidade na operação da usina.

