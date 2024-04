Anel do primeiro título de Kobe Bryant na NBA é vendido por valor recorde em leilão

Este fim de semana, o anel do primeiro título de Kobe Bryant na NBA encontrou um novo dono, após alcançar um valor recorde em leilão. Uma peça que não é apenas um objeto valioso, mas um símbolo da grandeza esportiva que Kobe representava. Vendido por US$ 927 mil (aproximadamente R$ 4,6 milhões), o anel desencadeou uma onda de nostalgia e admiração pela lenda que, mesmo após sua morte, continua a inspirar milhões.

Kobe, cujo nome ressoa entre os maiores do basquete, deixou para trás uma carreira repleta de conquistas. Com o Los Angeles Lakers, equipe pela qual jogou durante toda a sua jornada na NBA, Bryant foi um dos pilares para os títulos de 2000, 2001, 2002, 2009 e 2010. Seu comprometimento e paixão pelo jogo o transformaram em um dos ícones do esporte, admirado por fãs e colega

