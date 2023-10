Aneel mantém bandeira verde em novembro e conta de luz segue sem taxa adicional

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira, 27, que vai manter a bandeira tarifária verde acionada em novembro. Com a decisão, as contas de luz seguem sem cobranças de custos extras no próximo mês.O nível foi mantido devido às condições favoráveis de geração de energia no país.

Segundo a agência reguladora, a expectativa é de que as contas sigam sem taxa adicional até o fim do ano.Bandeiras tarifáriasO sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar os custos da geração de energia no País aos consumidores e atenuar os impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

O Ceará nem começou a produzir hidrogênio verde, e já vendeu tudoEm evento da FIEC, o CEO da siderúrgica Arcelor Mittal se compromete a comprar todo o combustível que sair do Complexo de Pecém. Setor deve movimentar US$ 30 bilhões no Brasil Consulte Mais informação ⮕

Costa Filho vai criar Secretaria de Hidrovias no Ministério de Portos e Aeroportos e quer atenção ao modalMinistro indicou que modal é estratégico para economia verde; disse que plano anima Lula Consulte Mais informação ⮕

Fazenda organiza ações de agenda verde e prevê financiamento privadoExpectativa é que mapeamento do Plano de Transformação Ecológica fique pronto até o fim do ano Consulte Mais informação ⮕

Como conjugar a agenda verde brasileira à retomada econômicaEdição de outubro de VEJA Insights apresenta caminhos e soluções práticas para a descarbonização da economia Consulte Mais informação ⮕

CCR utiliza tecnologia sustentável para recuperar 270 km de acostamento ao longo da Rio-Santos na costa verdeNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Você consegue? Gracyanne Barbosa entrega bastidores de seus desafios fitness: 'Na cabeça da galera eu consigo fazer tudo'Rainha de bateria da Camisa Verde Branco faz amigos na academia e família entrarem na brincadeira: até Belo já topou! Consulte Mais informação ⮕