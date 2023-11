Aneel mantém bandeira tarifária verde para novembro

, que durou de setembro de 2021 até meados de abril de 2022. Segundo a Aneel, na ocasião, a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia, com osO nível de armazenamento dos reservatórios, informou a agência reguladora, atingiu 87% em média no início do período seco, o que explica o cenário favorável do momento.

Em junho de 2022, a Aneel aprovou reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias. Segundo a agência, os aumentos refletiram aEm agosto, a Aneel aprovou uma consulta pública para baratear as bandeiras tarifárias em até 36,9%.

O Sistema Interligado Nacional é dividido em quatro subsistemas: Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. Praticamente todo o país é coberto pelo SIN. A exceção são algumas partes de Estados da. Atualmente, há 212 localidades isoladas do SIN, nas quais o consumo é baixo e representa menos de 1% da carga total do país. A demanda por energia nessas regiões é suprida, principalmente, por térmicas a óleo diesel. headtopics.com

Neste artigo, o advogado especialista em mercado financeiro e direito tributário, fala sobre por que os projetos íntegros de crédito de carbono serem ferramentas relevantes na luta contra a mudança climática

Impulsionado pelas mudanças geopolíticas globais, esse movimento parece estar abrindo uma nova janela de oportunidade para o país ampliar a sua inserção internacional

