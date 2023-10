Ancelotti confirma a Jude Bellingham y avala a Gil Manzano para el clásico

“Está bien, le han quitado la sobrecarga que tenía”, confirmó Carlo Ancelotti sobre Jude Bellingham. El inglés acabó el martes en Braga con molestias en los abductores y, aunque desde el principio no mostró gran temor por la presencia de su nueva estrella en el clásico de este sábado en Barcelona (16.15), el técnico italiano dio este viernes por hecha la presencia del Pichichi de la Liga, con ocho tantos.

Sin embargo, ahí el fijo es Tchouameni, que descansó en Braga, y a su lado Kroos recuperó el puesto después de un arranque de temporada en el que fue suplente. Valverde ha sido otro innegociable en los planes de Ancelotti. Salvo giro inesperado en el dibujo, todo ello cerraría el paso a Camavinga en el centro del campo y solo le abriría la opción del lateral izquierdo, puesto que compite con Mendy.

Consulte Mais informação:

elpais_brasil »

Veja quantos pontos Gil deu ao Corinthians no BrasileirãoGil deu o passe para o gol de Romero na vitória do Corinthians sobre o Cuiabá, fora de casa, pelo Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Corinthians vence Cuiabá com Gil decisivo e se afasta do Z4 do BrasileirãoRomero marcou o único gol da partida na Arena Pantanal, aproveitando desvio do zagueiro Consulte Mais informação ⮕

Gil destaca postura do Corinthians e brinca com RomeroGil participa ativamente na vitória do Corinthians sobre o Cuiabá; Resultado alivia a situação do Timão no Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Após AVC, Gil Brother Away, ex-Hermes e Renato, luta contra 2 cânceresAlém disso, há cerca de 6 meses, ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral), ficando com a saúde debilitada Consulte Mais informação ⮕

Beatles, Stones, Pink Floyd, Caetano e Gil seguem ativos aos 80 anosA geração rock que nasceu na década da Segunda Guerra Mundial e consolidou a década transformadora dos anos 60 não dá sinais que irá se aposentar ao lançar discos e seguir fazendo shows Consulte Mais informação ⮕

Em festa, Preta Gil comenta sobre ex e revela data para retirar bolsa do abdômenCantora surpreende convidados do evento ao surgir mais magra e com alto-astral Consulte Mais informação ⮕