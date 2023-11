Ana Maria Braga troca beijos com namorado em festa

Rio - Discreta em relação a vida pessoal, Ana Maria Braga, de 74 anos, surgiu aos beijos com o namorado, Fabio Arruda, durante a comemoração do aniversário dele, neste domingo. Um flagra do momento foi compartilhado pelo jornalista Bruno Astuto, através do Instagram. fotogaleria 'Que a nossa semana seja tão gostosa quanto um beijo apaixonado, uma paella fumegante e um monte de brigadeiros.

Que dia maravilhoso foi esse de celebrar a nova primavera do nosso amado amigo Arruda, a delicadeza de sua alma, o aconchego do seu sorriso e seu amor pela minha rainha. Quem sabe um dia ele consiga me explicar o que é impedimento no futebol', escreveu Astuto na legenda. Ana Maria e Fabio estão juntos desde março do ano passado. Em 2021, a apresentadora terminou seu casamento com o francês Johnny Lucet.

