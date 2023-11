Ana Hickmann posta fotos com seu filho no Instagram

A apresentadora Ana Hickmann postou várias fotos com seu filho, Alexandre, de 10 anos, no Instagram, em momentos de lazer e viagens, em cenários de neve, praia e na Amazônia. Na legenda, a apresentadora escreveu: 'É esse sorriso que ilumina os meus dias e faz tudo valor a pena. Dias de sol virão para renovar as nossas energias. Tenham um ótimo dia!!!'. A mãe da apresentadora, Reni Saath, também aparece em uma das fotos.

Nas hashtags, Ana escreveu: '#familia #amor #maedemenino #anahickmanneyewear'. Em algumas fotos, a apresentadora aparece usando os óculos de sua marca. Na noite desta terça-feira (21), Ana já havia postado uma foto dos dois dois sorridentes em um story e escreveu: 'Minha razão de viver! Filho, a mamãe te ama! Vai dar tudo certo'. Mais cedo, mãe e filho apareceram juntos em uma conversa com os seguidores, na qual ela disse que começou o dia melhor ao ver o menino mais feliz após dias conturbados. A criança tem aparecido mais nos conteúdos recentes feitos por Ana





