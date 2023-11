Ana Guerra y Víctor Elías anuncian su compromiso

El 14 de febrero de 2022, coincidiendo con el día de San Valentín, la cantante Ana Guerra (Santa Cruz de Tenerife, 29 años) publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que confirmaba su relación con el músico Víctor Elías (Madrid, 32 años). “Componer desde la felicidad no es nada fácil para mí, pero el amor lo consiguió. Os aseguro que la primera sorprendida soy yo.

Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz se conocieron en Pasapalabra ―también presentado por Roberto Leal― en 2018 y llevaron un discreto romance hasta mediados 2020. Esa fue la última pareja conocida de la cantante hasta que se hizo público su romance con Víctor Elías, conocido por su papel de Guille en la serie Los Serrano.

