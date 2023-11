Anúncios fraudulentos com programas do governo e jogo do bicho são divulgados em plataformas da Meta

O GLOBO localizou mais de 200 impulsionamentos de postagens que divulgam contravenção. Em outra frente, pesquisadores do NetLab/UFRJ identificaram conteúdos fraudulentos com programas do governo federal e falsas promoções de varejistas. Anúncio encontrado em plataformas da Meta, com alusão ao Desenrola Brasil, usa imagem de Lula e de programa do governo para propaganda fraudulenta.

Peças publicitárias divulgam de golpes financeiros aplicados a partir de programas do governo federal e ofertas da Black Friday ao jogo do bicho. Os casos expõem as dificuldades das big techs em moderar conteúdos, inclusive aqueles que são impulsionados e, em tese, estão sujeito à fiscalização mais rigorosa antes de entrarem no ar. Nos últimos dois dias, mais de 200 impulsionamentos de postagens que divulgam jogo do bicho foram localizados pela reportagem na própria biblioteca de transparência de anúncios mantida pela Meta

