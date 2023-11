Anúncios de grandes empresas aparecem ao lado de conteúdo nazista

A organização sem fins lucrativos Media Matters divulgou um relatório mostrando anúncios da IBM, Apple, Oracle sendo exibidos ao lado de postagens pró-nazistas. A Xfinity e a Bravo também tiveram seus anúncios exibidos junto a conteúdo nacionalista branco e nazista.





