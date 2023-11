Análise: Vasco repete erros de definição contra o Goiás e vai minando objetivo de permanência na Série A

Praxedes melhorou desempenho do time cruz-maltino, mas tomou decisões ruins em jogadas-chave — Foto: Leandro Amorim/Vasco

Máxima do futebol, o “quem não faz, leva” vem assombrando o cruz-maltino nesta reta final de Brasileirão. Nas derrotas contra Flamengo e Internacional, o time teve chances de marcar e levou os gols quando vivia bons momentos na partida.

Do outro lado do campo, Léo Jardim voltava a mostrar por que é, indiscutivelmente, um dos grandes nomes da temporada cruz-maltina. Fez dois milagres, um buscando desvio contra de Medel no cantinho e outro voando para evitar gol de Matheus Babi. Mas o próprio Babi, que só entrou no segundo tempo, marcaria o tento de empate do Esmeraldino, pelo alto, sem chances para o goleiro vascaíno. headtopics.com

A escalação trouxe uma natural segurança defensiva, mas, num confronto direto em que o cruz-maltino precisava do resultado, as chegadas pelas pontas, limitadas a cruzamentos para Vegetti, não eram suficientes. Com as entradas de Praxedes e Pec no segundo tempo, o time criou mais oportunidades e chegou ao escanteio que originou o gol.

— Nas últimas três partidas, tivemos três expulsões de jogadores importantes. Me surpreenderam. Foram jogadas normais, não foram jogadas para cartão amarelo. A primeira do Vegetti não era. Os árbitros estão meio pressionados, principalmente com o Vasco — criticou o técnico após a partida. headtopics.com

Sem Vegetti, a comissão técnica terá que encarar o aparente esgotamento de sua proposta inicial e as dificuldades de concretização de chances que vêm assombrando a equipe. Sebastián Ferreira, que ainda não marcou pelo clube, aparece como substituto natural, por ser centroavante de ofício.

