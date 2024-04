Análise sobre retroatividade da cobrança de tributos é discutida pelo Supremo

Análise abrange pedidos de empresas que buscam retomar recolhimento dos tributos apenas a partir de 2023 e não 2007, ano previamente definido pelo Supremo. No julgamento do mérito, em fevereiro de 2023, o colegiado estabeleceu que uma decisão judicial, mesmo definitiva, produz efeitos apenas enquanto permanecerem os fatos que a justificam. Segundo o entendimento dos ministros, mudanças no cenário podem afetar a eficácia de uma decisão anterior.

Agora, na análise dos recursos, os ministros vão decidir se é preciso estabelecer uma data limite para que a cobrança possa retroagir ou se o recolhimento dos tributos deve ser daqui para frente. Quando o julgamento foi suspenso, por pedido de vista do ministro Dias Toffoli, nove ministros haviam se manifestado. Sete entendem que não é necessária a limitação, e dois consideram que sim

