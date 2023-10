Análise: Mudança ou abandono de meta fiscal pode frear queda de juros

11.09.2023 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista coletiva à imprensa. Nova Delhi - Índia. Foto: Ricardo Stuckert / PR (Ricardo Stuckert / PR/Flickr)de que a meta fiscal de 2024"não precisa" ser um déficit zeroO principal temor dos gestores de recursos e de integrantes do Ministério da Fazenda é de que o governo abandone a responsabilidade fiscal, o que teria potencial para agravar a crise econômica.

O BC tem sinalizado claramente que o tamanho da queda de juros depende do avanço “da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária”.

Além disso, a EXAME apurou que auxiliares do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificaram as afirmações como “precipitadas” e “equivocadas”, especialmente em um momento em que a pauta de medidas para aumentar a arrecadação voltou a andar na Câmara dos Deputados. headtopics.com

“Lula antecipou uma discussão que era feita nos bastidores do governo. O mercado não espera o cumprimento da meta de zerar o déficit. Mas abandonar o objetivo mostra que não há rigor com as contas públicas. Significa que o governo quer aumentar gastos e não quer conter despesas", disse um investidor estrangeiro com aplicações no Brasil."Com isso, o prêmio de risco vai subir e o BC pode ser obrigado a paralisar o corte de juros.

Além disso, as falas fragilizam o arcabouço fiscal, que pode ser alterado antes mesmo de começar a valer para o próximo ano. “Temos uma agenda ambiciosa e difícil que depende do Congresso. Perseguir a meta é fundamental. A declaração do presidente abre espaço para debater a mudança da meta mesmo antes da aprovação do orçamento e fragiliza o arcabouço fiscal”, disse um técnico da equipe econômica.1,29% nesta sexta-feira, 27, chegando aos 113.301 pontos — maior queda diária registrada na semana. headtopics.com

