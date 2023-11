Análise inclui 1.500 carteiras com histórico de três anos

O “Guia Valor de Fundos de Investimento” lista 1.500 carteiras com histórico de pelo menos três anos e que estão potencialmente disponíveis para os investidores em geral. O objetivo foi analisar o universo de fundos abertos para captação. Entretanto, alguns podem estar momentaneamente fechados ou apenas aceitarem investimentos indiretamente por meio de outros fundos, chamados de espelho no jargão de mercado.

A principal característica do guia é agrupar as carteiras em categorias com algum significado prático para ajudar na diversificação das aplicações. E o período de comparação de três anos é suficientemente longo para testar a consistência do desempenho das carteiras, sem deixar alternativas relevantes fora da análise.

Atualmente mais de 90% dos fundos de investimentos domiciliados no Brasil são exclusivos ou restritos a determinados grupos de investidores. Colocar todas essas carteiras numa mesma listagem acaba tendo pouco significado prático para as decisões de investimento.

Cortamos os fundos cujos públicos-alvo são entidades do poder público, funcionários de determinadas empresas, investidores institucionais e pessoas jurídicas. E eliminamos, também, tanto os fundos que possuem tratamento fiscal de curto prazo quanto as carteiras vinculadas aos fundos 157, um antigo benefício fiscal criado na década de 1960.

A partir desse universo mais restrito, buscamos refinar e rever nossos critérios de corte para evitar que carteiras relevantes ficassem de fora do guia. Para tanto, pesquisamos e acrescentamos, conforme o caso, os fundos de gestores elencados no Anuário da Indústria de Fundos de Investimento da Fundação Getulio Vargas e na listagem de gestores da Anbima. Consideramos, também, os fundos distribuídos nas principais corretoras e plataformas de investimento.

