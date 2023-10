Análise: Fala de Lula sobre meta fiscal é uma concessão ao 'Centrão'

Lula diz que dificilmente acordo UE-Mercosul sairá se não for ‘agora’Aliados ocidentais pedem cautela à medida que Israel se aproxima da invasão terrestre

Preocupações com uma catástrofe humanitária no pequeno território suscitaram apelos para que se dedique algum tempo ao desenvolvimento de uma estratégia de ataque e pós-ataqueAli Barakeh, um alto membro da liderança política do Hamas no exílio, disse que o grupo “não previa toda essa reação dos EUA”Como evitar armadilhas após se aposentar do cargo de...

Membros da equipe econômica veem fala de Lula fora de "timing" e convite a Congresso a afrouxar pacote fiscal Para zerar o déficit em 2024, o governo precisa que o Congresso aprove medidas que elevem a arrecadação da União em R$ 168 bilhões no próximo ano headtopics.com

Após Senado rejeitar indicação para DPU, Lula assume 'culpa' e diz que governo precisa conversar maisPresidente diz que e a meta de déficit fiscal "não precisa ser zero", contrariando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o que está previsto no arcabouço fiscal

Lula demite presidente da Caixa, Rita Serrano; indicado pelo Centrão, Carlos Fernandes assumirá banco

Os primeiros alvos do Centrão de Lira no governo Lula

Lula troca mais uma mulher pelo Centrão
Após pressão de Arthur Lira, Lula demitiu Rita Serrano da presidência da Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira

Aliados de Dino tentam conter movimento por nova pasta da segurança pública
Fala de Lula ventilando a ideia teria pego ministro de surpresa na terça-feira

Após acusar Israel de "genocídio", Lula fala a famílias de reféns do Hamas
"Quero que vocês saibam que eu comungo do sentimento de vocês', disse o presidente, um dia depois de falar em 'milhões de inocentes mortos'

"Lula fala mais do que age", diz novo embaixador da Ucrânia
Andrii Melnyk afirma que o Brasil precisa de ações concretas para virar mediador na guerra e teme que o conflito em Gaza desvie a atenção do Ocidente