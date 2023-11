Análise: Expulsão reforça fraquezas do Flamengo e Tite inicia intervenção tardia

O resultado deixa o clube carioca fora do G4, na sexta posição, com 51 pontos. O que quase enterra chances de título e deixa Libertadores a perigo. O Santos segue vivo fora da zona de rebaixamento, com 37, e pressiona o Vasco, que hoje tem 31.Sem Everton Ribeiro e Pulgar, suspensos, Gerson foi recuado, e Arrascaeta não conseguiu criar sozinho.

Quando o Flamengo parecia que manteria o domínio, veio o empate. Após bola levantada na área, Nonato pegou de primeira, acertou o cantinho do gol e deixou tudo igual no Mané Garrincha. O gol equilibrou o jogo outra vez. Mas uma ação imprudente de Gerson faria a balança pender para o lado do Santos. Em dividida com Furch, o meia deixou o braço, e o árbitro revisou o lance para trocar o cartão amarelo pelo vermelho.

Sem a proteção defensiva esperada, Tite arriscou um degrau acima e apostou em Rodrigo Caio. Ele entrou em uma linha de três para liberar os laterais sem o time perder em recomposição, e atuou como volante com a bola. Só que o técnico tirou ninguém menos que Arrascaeta, que vive momento físico ruim. A equipe conseguiu se fechar melhor com um a menos, mas a criação aos poucos cessou.

Lula tentar criar pontes com Senado para evitar novas derrotas, enquanto Gleisi sobe tom contra PachecoAliados aos cartéis mexicanos e colombianos, poder da violência no país latino se manifesta na competição entre 20 grupos antagônicos

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Expulsão de Gerson, do Flamengo, gera revolta na web: 'Operação salva Santos'A expulsão de Gerson, no jogo entre Flamengo e Santos, gerou bastante polêmica nesta quarta-feira (1), no estádio Mané Garrincha. Internautas não concordaram com a decisão da arbitragem e o termo 'Operação Salva Santos' ganhou destaque na rede social 'X'.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Santos vira sobre o Flamengo em jogo marcado por expulsão de GersonMeia rubro-negro viu o cartão vermelho ainda no primeiro tempo em Brasília

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Flamengo se complica após expulsão de Gerson e perde para o Santos em BrasíliaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Tite critica instabilidade do Flamengo em derrota para o Santos e joga a toalha por títuloO técnico Tite tentou explicar a derrota do Flamengo, para o Santos, de virada, por 2 a 1, no Mané Garrincha.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Flamengo com mudanças: a novidade que Tite prepara contra o SantosFlamengo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (1° de novembro) em Brasília

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Tite dá aval, e atacante deverá ter oportunidades no Flamengo em 2024No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕