ANÁLISE: Derrota estreme confiança, mas Botafogo precisa manter a 'cabeça no lugar' para buscar título do Brasileirão

ANÁLISE: Derrota estreme confiança, mas Botafogo precisa manter a ‘cabeça no lugar’ para buscar título do BrasileirãoBotafogo

+ Botafogo perde para o Cuiabá e desperdiça chance de aumentar vantagem no topo da tabela do Brasileirão A partida ficou marcada pelo recorde de finalizações do Botafogo no Campeonato Brasileiro, e também mostrou a força do favorito ao título. Líder do torneio há 27 rodadas, o Alvinegro buscou a vitória. Ditou o ritmo do jogo, pressionou o adversário e cumpriu a estratégia, mas faltou um pouco de sorte.

Derrota abala confiança, mas Botafogo precisa se manter focado para buscar título do Brasileirão (Foto: Felipe Duest/Pera Photo Press/Gazeta Press) Contra o Cuiabá, a sorte de campeão não sorriu ao Botafogo. Foram muitas as chances de empatar e até mesmo virar a partida, mas desta vez, o destino não quis assim. Bom para o Dourado, que lutou bravamente e até o final pela vitória. O time surpresa do campeonato teve o esforço reconhecido e saiu vitorioso. headtopics.com

