Análise: Copom segue cortando 0,5 ponto, mas pode parar antes do que mercado prevê

Instituição anunciou que deseja se tornar uma marca mais “aspiracional” e vai passar a mirar também a parte mais baixa da classe BLucro da Mondelez cresce no 3º trimestre com avanço de volumes e maiores preços

No relatório de resultados, o diretor-presidente Dirk Van de Put afirma que todas as regiões registraram “forte crescimento de receita e alta de rentabilidade de dois dígitos”Decisão veio em linha com mediana das expectativas do mercado; antes do anúncio, dólar e juros fecharam em queda e Ibovespa em alta firme após Fed

EXAME: Banco do Brasil reduz novamente juros para clientes após Copom cortar Selic para 12,25%Novas taxas do banco estatal entram em vigor a partir do dia 3 de novembro para pessoas físicas

O_ANTAGONISTA: Banco Central corta taxa de juros; Selic vai a 12,25% ao anoO Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou a decisão pouco após o fechamento dos mercados nesta quarta-feira (1º).

JORNALODIA: Copom reduz juros básicos da economia para 12,25% ao anoQueda de 0,5 ponto era esperada pelo mercado financeiro

CNNBRASIL: Com Selic a 12,25%, quanto rendem R$ 1.000 na poupança, Tesouro Direto ou CDBBanco Central anunciou nesta quarta-feira (1º) a redução da taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual

VALORECONOMICO: BC faz terceiro corte seguido nos juros e Selic vai a 12,25%A decisão veio em linha com mediana das expectativas do mercado

VEJA: Copom deve cortar Selic em meio ponto pela terceira vez consecutivaCom aumento da preocupação fiscal, expectativa se volta ao comunicado e sinais sobre a política monetária para 2024

