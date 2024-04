Amigos encontram moedas perdidas de antigo naufrágio em praia dos EUA

Amigos usam detector de metais e encontram moedas perdidas de antigo naufrágio, em praia dos EUA — Foto: Reprodução/Facebook Embora a maioria das pessoas vá às praias da Flórida simplesmente para passar férias, tomar sol e relaxar, há quem prefira explorar tudo o que a areia tem para oferecer. Então, um grupo de amigos usou suas habilidades de caça ao tesouro para encontrar uma grande recompensa no valor de milhares de dólares.

Utilizando detectores de metais, três amigos assumiram a tarefa de procurar os segredos enterrados nas praias da Ilha Hutchinson, na Flórida. Mal sabiam eles que acabariam descobrindo moedas perdidas em um antigo naufrágio. Os homens detalharam que encontraram vinte e duas moedas de prata com cerca de 300 anos de idade ao longo da área de Turtle Trail Beach, em Wabasso, conforme disseram à ABC

