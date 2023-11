Amigo diz que Lisa Kudrow, a Phoebe de 'Friends', está 'perplexa' com morte de Matthew Perry: 'Não parece real ou justo'

A atriz Lisa Kudrow, a Phoebe da série "Friends", considera que a morte do colega de cena Matthew Perry, aos 54 anos, não parece real para "nenhum membro da gangue". De acordo com uma fonte próxima à artista, que falou com o "DailyMail", Lisa e os demais integrantes do elenco vão compareceer ao funeral de Perry. Além disso, Lisa cogita adotar o cachorro do intérprete de Chandler.

Ao longo da carreira, o artista comentou a luta contra o vício em álcool e opiáceos, mas dizia estar sóbrio nos últimos meses de vida. Nenhum dos atores principais de "Friends" se manifestou publicamente até o momento. Mas um amigo de Lisa Kudrow diz que ela ficou "perplexa" com a notícia da morte.

— Isso não parece real ou justo para ela ou qualquer membro da gangue — disse o amigo de Kudrow. — Porque Matthew finalmente estava em paz consigo mesmo e estava tendo o melhor ano de sua vida desde o lançamento de seu livro, quase exatamente um ano atrás. Ele estava aproveitando a vida. headtopics.com

De acordo com o amigo de Lisa, Perry estava "mais próximo do que nunca" dos pais e engajado em se manter sóbrio. A fonte também relatou ao "DailyMail" que a artista pensa em adotar o cachorro de Perry, Alfred, comprado há três anos e com o qual o intérprete de Chandler costumava aparecer nas redes sociais.

"Lisa e elenco estarão todos presentes no funeral. Lisa também está pensando em acolher seu querido cachorro Alfred", afirmou.A família do ator Matthew Perry se pronunciou pela primeira vez sobre a morte do ator, em comunicado enviado à revista People. Eles dizem que estão com o "coração partido" com a perda do filho. headtopics.com

Assim que a notícia da morte foi confirmada, uma legião de fãs e amigos se manifestou nas redes. Esta é a primeira vez que a família se procuncia sobre a morte de Perry, que ficou famoso como Chandler da série "Friends".

