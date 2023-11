Amiga relembra de último dia junto de fã que morreu em show de Taylor Swift. Ana Clara Benevides Machado, a fã que morreu durante o show da Taylor Swift, no Rio de Janeiro, começou a passar mal durante a apresentação, segundo a amiga Daniele Menin, que estava com ela. Ana Clara tinha 23 anos, estudava psicologia e morava em Rondonópolis, em Mato Grosso. Ela e a amiga saíram do estado para irem ao primeiro show da turnê de Taylor, que aconteceu nesta sexta-feira (17) no Rio de Janeiro.

Segundo Daniele, a jovem começou a passar mal durante a música Cruel Summer, a segunda do repertório da cantora norte-americana. Após a confirmação da morte, Taylor Swift emitiu uma nota de pesar e disse que a morte da fã ocorreu antes do show. Em nota, a T4F, organizadora do evento, lamentou a morte e disse que a equipe de socorristas que estava no show atendeu a jovem e a encaminhou ao hospital





🏆 7. g1 » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Taylor Swift lança álbum “1989 (Taylor’s Version)”, com cinco faixas inéditasEsse é o quarto álbum que a cantora regrava após briga com antiga gravadora; saiba mais

Fonte: CNNBrasil - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Taylor Swift lança '1989 (Taylor's Version)': entenda por que cantora regrava os próprios discosEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Ana Carolina reage após Preta Gil relembrar fora que levou da amiga: 'Ligação de alma'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Jovem morre durante show de Taylor Swift no RioAna Clara Benevides, de 23 anos, morreu na noite desta sexta-feira, após passar mal durante o show da cantora Taylor Swift, que estreou sua turnê no Brasil no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para um público de mais de 60 mil pessoas. A jovem foi enviada para o Hospital Municipal Salgado Filho, após desmaiar e ser atendida no estádio; causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

Fonte: valoreconomico - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Fã morre em decorrência do calor no show da cantora Taylor Swift, no RioA fã que morreu antes do show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (17), foi identificada como Ana Clara Benevides Machado. A jovem tinha 23 anos, estudava psicologia e morava em Rondonópolis, em Mato Grosso, mas era de Sonora, em Mato Grosso do Sul. A morte foi confirmada pela TV Globo com parentes da jovem. A TV Globo também apurou que o pai e uma prima de Ana embarcaram às 6h deste sábado para o Rio. Ana Benevides, de 23 anos, viajou ao Rio de Janeiro para assistir ao show de Taylor Swift

Fonte: g1 - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Fã morre durante show de Taylor Swift no BrasilUma fã de 23 anos morreu durante o primeiro show da The Eras Tour de Taylor Swift no Brasil, devido ao calor extremo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »