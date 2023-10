Americanas lança promoção com jogos de Xbox One e PS4 por R$ 20; veja os títulos

A Americanas está com uma grande promoção com vários jogos de PlayStation 4 e Xbox One por R$ 20. Os descontos estão sendo oferecidos principalmente nas lojas físicas. O assunto viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (27) e dezenas de jogadores publicaram fotos mostrando alguns dos games com preços mais baixos. Dentre os registros estão títulos como Elden Ring para Xbox One por R$ 20, God of War (2018) por R$ 30 e Metal Gear Survive por R$ 20.

Confira, abaixo, o registro com a suposta lista: Pra quem quiser saber o que tem e os preços. pic.twitter.com/U52nVWUENa — Dig Dug (@digdugx) October 27, 2023 Promoção online Os sites das Americanas e do Submarino também apareceram com alguns games em promoção nos últimos dias. Contudo, os preços praticados não são nem parecidos com os praticados nas lojas físicas.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Tec_Mundo »

O enquadro da B3 na Americanas para ações custarem mais de R$ 1VEJA Mercado: B3 tem mecanismo que proíbe ações de custarem menos de R$ 1 e questiona Americanas sobre mudanças Consulte Mais informação ⮕

Americanas derruba no Carf cobrança por fraude em importaçãoA decisão, por maioria de votos, foi dada nesta semana pela 2ª Turma da 3ª Câmara da 3ª Seção Consulte Mais informação ⮕

Para além da Americanas: o que explica o calvário de Magalu e Casas BahiaVEJA Mercado: ciclo de cortes nos juros pelo Banco Central não foi suficiente para reação do varejo local na bolsa brasileira Consulte Mais informação ⮕

A pressão por fim dos trabalhos de comitê que apura fraude na AmericanasA empresa já gastou 60 milhões de reais na manutenção do comitê Consulte Mais informação ⮕

Israel aceita adiar entrada em Gaza para que EUA reforcem bases na regiãoPentágono quer ampliar proteção de tropas americanas em países da região Consulte Mais informação ⮕

EUA vão aumentar envio de armas para Israel e de tropas no Oriente MédioGoverno BIden quer dissuadir aliados do Hamas de atacar bases americanas ou expandir o conflito Consulte Mais informação ⮕