Americanas adia divulgação dos resultados de 2022

Acesse tudo sobre empresas da B3 em um só lugar! Recomendação de analistas, preço-alvo, indicadores, notícias exclusivas e gráficos - tudo para você tomar decisões de investimento, em recuperação judicial, informou na noite desta sexta-feira que adiou a divulgação dos resultados referentes ao ano de 2022 para 13 de novembro. A apresentação estava prevista para 31 de outubro.

A decisão é atribuída a novas informações e documentos encontrados “no curso dos trabalhos de apuração das circunstâncias que ocasionaram as inconsistências contábeis”, divulgadas em janeiro de 2023. De acordo com a empresa, os documentos em questão não têm “impactos significativos esperados”, mas exigem um maior período de tempo para análise.

Na ocasião, a empresa realizará um evento on-line para discutir seus resultados, atualizar o mercado sobre a evolução de seu plano de recuperação judicial e apresentar seu plano estratégico que já está em curso e deve nortear seu desempenho operacional e financeiro.Oi assina com V. headtopics.com

