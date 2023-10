Amazon dispara na bolsa depois de lucro mais que triplicar no 3º tri

disparam perto de 8% na americana Nasdaq nesta sexta-feira, 27, e saltam perto de 4% com os BDRs negociados na B3

US$ 9,88 bilhões – ou US$ 0,94 por ação. O valor superou por margem folgada a previsão de US$ 6,05 bilhões dos analistas ouvidos pela FactSet, com lucro por ação de US$ 0,59.Surpresa positiva também nas vendas no serviço em nuvem da empresa, AWS, que avançaram 12% na comparação anual, para US$ 23,1 bilhões, quando analistas previam um resultado próximo, de US$ 23,2 bilhões.

A Amazon é a principal aposta da casa na categoria, com uma recomendação de outperform, equivalente à compra, com preço-alvo de US$ 200 – o que representa um potencial de valorização (upside) de 55%.

Lucro da Amazon mais que triplica no 3º trimestreA varejista on-line registrou um lucro líquido de US$ 9,9 bilhões, alta de 241,4% sobre o mesmo período do ano passado

Amazon triplica con creces su beneficio tras aumentar un 13% sus ventasEl gigante del comercio electrónico facturó 143.083 millones de dólares y ganó 9.879 millones en el tercer trimestre

Resultados da Amazon e WPP evidenciam dilema das agências de publicidadeEnquanto líder mundial do mercado de agências encolhe e se torna potencial alvo de aquisição, Amazon vê lucro disparar com anúncios antes mesmo de estrear publicidade no seu streaming