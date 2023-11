Alunos do GEO Rose Dalmaso/Cedal, em São Pedro, recebem tablets

Na última quinta-feira (26), no Ginásio Experimental Olímpico Rose Dalmaso/Cedal, no bairro São Pedro, os alunos do 6º ano da unidade de ensino receberam tablets. Os equipamentos fazem parte do programa de inclusão tecnológica da Rede Municipal de Educação e têm sido entregues para que os estudantes participem do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos, uma parceria com o Sebrae-RJ para estimular o empreendedorismo dos adolescentes.

'Com os tablets, uma ferramenta pedagógica importantíssima, os alunos terão mais um reforço no aprendizado, contribuindo para a inclusão tecnológica nas escolas', enfatizou Satiele, pontuando que os tablets têm chip para conexão à internet e software para controle de acesso a conteúdos para que a ferramenta seja usada com responsabilidade e cuidado.