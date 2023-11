Alunos de colégio católico usam a deep web para postar fotos manipuladas de colegas sem roupa

A denuncia é que alunos usaram um programa da deep web que consegue tirar a roupas de fotos das meninas, postando o grupo pelado em rede social. As mães das meninas, vítimas do crime, vão prestar queixa na delegacia da Barra.

